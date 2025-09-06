বাংলাদেশ

বিরামহীন প্রচারে ডাকসুর প্রার্থীরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ ৯ সেপ্টেম্বর। এর আগে প্রচার-প্রচারণায় মুখর পুরো ক্যাম্পাস। প্যানেলভিত্তিক এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দিনভর ছুটে চলছেন শিক্ষার্থীদের মন জয় করতে। এদিকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চলছে নির্বাচনী বিতর্কসহ নানা আয়োজন। অন্যদিকে ভোটকেন্দ্র প্রস্তুত করতে ব্যস্ত প্রশাসন। ডাকসু নির্বাচন সামনে রেখে প্রচার, নির্বাচনী বিতর্ক আর প্রস্তুতি নিয়ে ছবির গল্প:

দীপু মালাকার
১ / ১০
ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী মেহেদী হাসান জগন্নাথ হলে প্রচার চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন
২ / ১০
ফজলুল হক মুসলিম হলে শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলছনে ‘অপরাজেয় ৭১ অদম্য ২৪’ প্যানেলের ভিপি (সহসভাপতি) প্রার্থী মো. নাইম হাসান
৩ / ১০
ফজলুল হক মুসলিম হলের একটি কক্ষের দরজায় প্রার্থীদের উদ্দেশে লেখা বার্তা
৪ / ১০
শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাতে হলে হলে ছুটছেন প্রার্থীরা
৫ / ১০
কবি জসীমউদ্‌দীন হল মাঠে ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের ক্রীড়া সম্পাদক প্রার্থী মুহাইমেনুল ইসলাম তকির ব্রিফিং
৬ / ১০
মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের সামনে নির্বাচনী প্রচারে ছাত্রশিবির–সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের’ কমনরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক প্রার্থী উম্মে সালমা
৭ / ১০
ছাত্র–শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) এলাকায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছবি তুলছেন ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান
৮ / ১০
টিএসসিতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি আয়োজিত নির্বাচনী বিতর্কে অংশ নেন ভিপি প্রার্থীরা
৯ / ১০
নিরাপত্তা জোরদারে টিএসসি এলাকায় বসানো হয়েছে অতিরিক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা
১০ / ১০
টিএসসিতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্র প্রস্তুতের কাজ চলছে
