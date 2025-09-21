জরিপের ভুলে বিলীন হচ্ছে পাহাড়

জরিপের ভুলে বিলীন হচ্ছে পাহাড়
চট্টগ্রামের হাটহাজারী, সীতাকুণ্ড ও নগরের বিভিন্ন এলাকায় বহু পাহাড়-টিলা সরকারি জরিপে ভুলভাবে ‘নাল’, ‘শণখোলা’, ‘খিলা’, ‘বাড়ি’ ইত্যাদি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রায় ১ হাজার ৪০০ একর পাহাড়ি জমি এভাবে ভিন্ন শ্রেণিতে নথিভুক্ত। এ সুযোগে ব্যক্তিমালিক ও প্রভাবশালীরা পাহাড় কেটে বসতি, প্লট ও বহুতল ভবন নির্মাণ করছেন। এতে জীববৈচিত্র্য, খাল-নালা, সবুজ আচ্ছাদন ধ্বংস হচ্ছে; জলবায়ু ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।
