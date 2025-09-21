বাংলাদেশ

জরিপের ভুলে বিলীন হচ্ছে পাহাড়

চট্টগ্রামের হাটহাজারী, সীতাকুণ্ড ও নগরের বিভিন্ন এলাকায় বহু পাহাড়-টিলা সরকারি জরিপে ভুলভাবে ‘নাল’, ‘শণখোলা’, ‘খিলা’, ‘বাড়ি’ ইত্যাদি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রায় ১ হাজার ৪০০ একর পাহাড়ি জমি এভাবে ভিন্ন শ্রেণিতে নথিভুক্ত। এ সুযোগে ব্যক্তিমালিক ও প্রভাবশালীরা পাহাড় কেটে বসতি, প্লট ও বহুতল ভবন নির্মাণ করছেন। এতে জীববৈচিত্র্য, খাল-নালা, সবুজ আচ্ছাদন ধ্বংস হচ্ছে; জলবায়ু ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

জুয়েল শীল
চট্টগ্রাম
১ / ১০
বিএস জরিপে ‘শণখোলা’ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত পাহাড় কেটে প্লট বিক্রি করা হচ্ছে
২ / ১০
পশ্চিম খুলশীর রূপসী পাহাড় এলাকায় চাষ করা হচ্ছে শাক
৩ / ১০
ধাপে ধাপে পাহাড় কেটে বিভিন্ন সবজি চাষ করা হচ্ছে
৪ / ১০
বায়েজিদের রৌফাবাদের মিয়ার পাহাড়ের টিলা শ্রেণির জমিকে ‘নাল’ শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে
৫ / ১০
হাটহাজারী উপজেলার ৩ নম্বর বাজার এলাকায় এই পাহাড় ‘নাল’ শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে জরিপে
৬ / ১০
পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে রাস্তা
৭ / ১০
হাটহাজারীর জঙ্গল দক্ষিণ পাহাড়তলী মৌজার এই পাহাড় শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ‘শণখোলা’ হিসেবে
৮ / ১০
পাহাড় কেটে গড়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন স্থাপনা
৯ / ১০
একসময়ের টাংকি পাহাড় এখন ঘনবসতি
১০ / ১০
বায়েজিদ সমবায় আবাসিক এলাকার পাশে পাহাড় কেটে করা হচ্ছে বসতঘর
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন