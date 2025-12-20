বাংলাদেশ

হামলার পর প্রথম আলো কার্যালয়

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছে দেশের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো। একই সঙ্গে হামলার শিকার হয়েছে শীর্ষ ইংরেজি সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি স্টারও। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সন্ত্রাসীরা কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো ও কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউয়ে ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। পরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় কার্যালয় দুটি। এই হামলা শুধু একটি সংবাদমাধ্যমের ওপর নয়, এটি স্বাধীন সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের ওপর সরাসরি আঘাত। আগুনের পর ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে থাকা প্রথম আলোর তিনটি কার্যালয়ের বর্তমান চিত্র নিয়ে এ ছবির গল্প।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা আগুনে পুড়ে যাওয়া প্রথম আলো কার্যালয় পরিদর্শন করছেন। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর
ছবি: খালেদ সরকার
আগুনে পোড়া প্রথম আলো কার্যালয়ের সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থান। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর
ছবি: খালেদ সরকার
ঢাকার বাইরে কুষ্টিয়া, খুলনা ও সিলেটে প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর হয়েছে। খুলনা প্রথম আলো কার্যালয়ে পুলিশের সতর্ক অবস্থান। মৌলভীপাড়া, খুলনা
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
তদন্তের জন্য প্রথম আলো কার্যালয় ঘিরে রেখেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর
ছবি: খালেদ সরকার
আগুনে ভস্মীভূত প্রথম আলোর বিজ্ঞাপন বিভাগ। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর
ছবি: খালেদ সরকার
আগুনে ভস্মীভূত প্রথম আলোর হিসাব বিভাগ। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর।
ছবি: খালেদ সরকার
আগুনে ভস্মীভূত প্রথম আলোর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘চরকি’। কারওরান বাজার, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর
ছবি: খালেদ সরকার
প্রথম আলোর রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের অবস্থা। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর
ছবি: খালেদ সরকার
আগুনে ভস্মীভূত প্রথম আলো কার্যালয়। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর
ছবি: সাজিদ হোসেন
প্রথম আলো কার্যালয়ের ভেতরের জিনিসপত্র লুটপাট হয়ে গেছে। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর
ছবি: খালেদ সরকার
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রধান কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের খবরসহ শনিবার সকালে হকারের কাছ থেকে প্রথম আলো সংগ্রহ করছেন একজন প্রবীণ পাঠক। বন্দরবাজার, সিলেট, ২০ ডিসেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
