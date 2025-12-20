হামলার পর প্রথম আলো কার্যালয়

হামলার পর প্রথম আলো কার্যালয়
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছে দেশের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো। একই সঙ্গে হামলার শিকার হয়েছে শীর্ষ ইংরেজি সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি স্টারও। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সন্ত্রাসীরা কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো ও কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউয়ে ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। পরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় কার্যালয় দুটি। এই হামলা শুধু একটি সংবাদমাধ্যমের ওপর নয়, এটি স্বাধীন সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের ওপর সরাসরি আঘাত। আগুনের পর ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে থাকা প্রথম আলোর তিনটি কার্যালয়ের বর্তমান চিত্র নিয়ে এ ছবির গল্প।
