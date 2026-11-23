চা-বাগানে শীতের আমেজ
প্রকৃতিতে এখন হেমন্ত। তবে বাতাসে হালকা শীতের পরশ, ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশির আর শান্ত পরিবেশ জানান দিচ্ছে ঋতু পরিবর্তনের কথা। ভোরের চা-বাগান আর আশপাশের সড়ক ঢেকে যাচ্ছে হালকা কুয়াশায়। কুয়াশার চাদর ভেদ করে ধীরে ধীরে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। সকালের সড়কে কুয়াশার মায়াবী আবরণ, চা-বাগানের সারি সারি সবুজ গাছ আর রোদ-ছায়ার লুকোচুরি—সব মিলিয়ে প্রকৃতিতে তৈরি হচ্ছে শীতের আবহ। সিলেট সদর উপজেলার মালনীছড়া ও লাক্কাতুরা চা–বাগান থেকে গত শনিবার সকালের তোলা ছবি নিয়ে এবারের ছবির গল্প।
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