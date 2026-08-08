‘মিনি বাংলাদেশ’ এখন পরিত্যক্ত স্থাপনা
একসময় দর্শনার্থীদের পদচারণে মুখর থাকত চট্টগ্রামের স্বাধীনতা কমপ্লেক্স, ‘মিনি বাংলাদেশ’ নামে পরিচিত বিনোদনকেন্দ্রটি। ১৬ একর জায়গাজুড়ে গড়ে তোলা কমপ্লেক্সে ছিল দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনার প্রতিরূপ, শিশুদের নানা রাইড ও বিনোদনের আয়োজন। এখন সেখানে ঝুলছে তালা। চারপাশে আগাছা, ভাঙা কাচ আর মরিচা ধরা রাইড। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর ভাঙচুরের শিকার হওয়ার পর থেকে বন্ধ রয়েছে কমপ্লেক্সটি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন ‘মিনি বাংলাদেশ’ যেন পরিণত হয়েছে এক পরিত্যক্ত স্থাপনায়।
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