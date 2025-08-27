বাংলাদেশ

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের পুলিশের লাঠিচার্জ-কাঁদানে গ্যাস

তিন দফা দাবিতে আজ বুধবার দ্বিতীয় দিনের মতো রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ (বুয়েট) বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। একপর্যায়ে তাঁরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের সামনে তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ। এ সময় পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। লাঠিচার্জ, সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ এবং জলকামান দিয়ে পানি ছুড়ে শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ।

সাজিদ হোসেন
১ / ১৩
তিন দফা দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো শাহবাগ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন প্রকৌশলের শিক্ষার্থীরা।
২ / ১৩
বিভিন্ন দাবি–সংবলিত স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা।
৩ / ১৩
স্লোগান দিচ্ছেন এক শিক্ষার্থী।
৪ / ১৩
মিছিল নিয়ে শাহবাগ থেকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে শিক্ষার্থীরা।
৫ / ১৩
পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন শিক্ষার্থীরা।
৬ / ১৩
শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পুলিশ।
৭ / ১৩
সাউন্ড গ্রেনেডে আহত শিক্ষার্থী রাস্তায় পড়ে যান।
৮ / ১৩
আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ।
৯ / ১৩
সাউন্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণের সময় শিক্ষার্থীরা কানে হাত দিয়ে রাস্তায় বসে পড়েন।
১০ / ১৩
জলকামান দিয়ে পানি ছিটানোর সময় এক শিক্ষার্থী গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েন।
১১ / ১৩
শিক্ষার্থীদের সরাতে জলকামান দিয়ে পানি ছিটানো হয়।
১২ / ১৩
পুলিশের লাঠিচার্জের মুখে রাস্তায় পড়ে যান দুই শিক্ষার্থী।
১৩ / ১৩
শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ।
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন