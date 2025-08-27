প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের পুলিশের লাঠিচার্জ-কাঁদানে গ্যাস
তিন দফা দাবিতে আজ বুধবার দ্বিতীয় দিনের মতো রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ (বুয়েট) বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। একপর্যায়ে তাঁরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের সামনে তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ। এ সময় পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। লাঠিচার্জ, সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ এবং জলকামান দিয়ে পানি ছুড়ে শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ।
