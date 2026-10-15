বাংলাদেশ

পুরোনো হাটের চিরচেনা ব্যস্ততা

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার আরাকান সড়কের ধারে বটতলায় বসে থানার হাট। অনেক পুরোনো এই হাটে ভোর থেকে শুরু হয় বেচাকেনা। মাঠের তাজা সবজি, পুকুরের মাছ, গৃহস্থের গবাদিপশু থেকে শুরু করে বাঁশ-বেতের তৈরি জিনিস—কী নেই সেখানে! কেউ পসরা সাজান, কেউ দরদাম করেন, কেউবা পণ্য কিনে বাড়ি ফেরেন। একসময় রামসুন্দর মিস্ত্রির হাট নামে পরিচিত ছিল এই বাণিজ্যকেন্দ্র। সময়ের সঙ্গে নাম ও ঠিকানা বদলালেও গ্রামের মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পটিয়ার থানার হাট।

সৌরভ দাশ
চট্টগ্রাম
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হাটে বিক্রির জন্য নামানো হচ্ছে টাটকা সবজি
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ক্রেতাদের জন্য মরিচ সাজিয়ে রাখছেন এক বিক্রেতা
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হাটে বিক্রির জন্য এসেছে বাঁশ ও বেতের তৈরি নানা পণ্য
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সারি করে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে বিভিন্ন জাতের গাছের বীজ
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মাছ ধরার জন্য হাতে তৈরি জাল নিয়ে এসেছেন বিক্রেতারা
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বিক্রির জন্য হাটে আনা হয়েছে ছাগল
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বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মাছের শুঁটকি
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পছন্দের আখ বেছে নিচ্ছেন ক্রেতারা
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ছুরি-চাকু তৈরিতে ব্যস্ত কামার
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পানের পসরা সাজিয়ে বসেছেন এক বিক্রেতা
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হাটে বিক্রি হচ্ছে সুপারি
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ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে পটিয়ার থানার হাটের ব্যস্ততা
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