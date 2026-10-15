পুরোনো হাটের চিরচেনা ব্যস্ততা
চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার আরাকান সড়কের ধারে বটতলায় বসে থানার হাট। অনেক পুরোনো এই হাটে ভোর থেকে শুরু হয় বেচাকেনা। মাঠের তাজা সবজি, পুকুরের মাছ, গৃহস্থের গবাদিপশু থেকে শুরু করে বাঁশ-বেতের তৈরি জিনিস—কী নেই সেখানে! কেউ পসরা সাজান, কেউ দরদাম করেন, কেউবা পণ্য কিনে বাড়ি ফেরেন। একসময় রামসুন্দর মিস্ত্রির হাট নামে পরিচিত ছিল এই বাণিজ্যকেন্দ্র। সময়ের সঙ্গে নাম ও ঠিকানা বদলালেও গ্রামের মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পটিয়ার থানার হাট।
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