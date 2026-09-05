শরতে পানি কমেছে, বেড়েছে সাদাপাথরের সৌন্দর্য

শরতে পানি কমেছে, বেড়েছে সাদাপাথরের সৌন্দর্য
শরতে পানি কমেছে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার প্রাকৃতিক পর্যটনকেন্দ্র ভোলাগঞ্জ সাদাপাথরে। পানির প্রবাহ কমে বড় অংশের পাথর জেগে উঠেছে। তবে কম পানিতেও পর্যটকের আনাগোনায় মুখর সাদাপাথর এলাকা। কেউ নৌকায় ঘুরছেন, কেউ সাদাপাথরের স্বচ্ছ পানিতে নেমে গোসল ও আনন্দে সময় কাটাচ্ছেন। আবার কেউ প্রখর রোদ থেকে বাঁচতে ছাতার নিচে চেয়ারে বসে কিংবা পাথরের ওপর বসে উপভোগ করছেন চারপাশের প্রকৃতি। শরতের নীল আকাশ, রোদ আর স্বচ্ছ পানিতে সাদাপাথর এখন পর্যটকমুখর।
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