বাংলাদেশ

শরতে পানি কমেছে, বেড়েছে সাদাপাথরের সৌন্দর্য

শরতে পানি কমেছে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার প্রাকৃতিক পর্যটনকেন্দ্র ভোলাগঞ্জ সাদাপাথরে। পানির প্রবাহ কমে বড় অংশের পাথর জেগে উঠেছে। তবে কম পানিতেও পর্যটকের আনাগোনায় মুখর সাদাপাথর এলাকা। কেউ নৌকায় ঘুরছেন, কেউ সাদাপাথরের স্বচ্ছ পানিতে নেমে গোসল ও আনন্দে সময় কাটাচ্ছেন। আবার কেউ প্রখর রোদ থেকে বাঁচতে ছাতার নিচে চেয়ারে বসে কিংবা পাথরের ওপর বসে উপভোগ করছেন চারপাশের প্রকৃতি। শরতের নীল আকাশ, রোদ আর স্বচ্ছ পানিতে সাদাপাথর এখন পর্যটকমুখর।

আনিস মাহমুদ
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সাদাপাথরের জিরোপয়েন্ট এলাকায় পানিতে শিশুদের হইহুল্লোড়
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পড়ন্ত বিকেলে জল-পাথরের মাঝে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন শ্রান্ত পর্যটকদের অনেকে
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ছাতার নিচে চেয়ারে বসে প্রকৃতি উপভোগ করছেন অনেকে
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ছোট নৌকা নিয়ে এক পাশ থেকে অন্য পাশে যাচ্ছেন এক মাঝি। এসব নৌকায় সাদাপাথরের জিরোপয়েন্ট এলাকায় ঘোরা যায়
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সাদাপাথরের স্বচ্ছ জলে নেমেছেন একটি পরিবারের সদস্যরা
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নৌকায় করে যেতে হয় সাদাপাথর এলাকায়
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ঘাটে বাঁধা এসব নৌকায় করে সাদাপাথরে যান পর্যটকেরা
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নৌকায় করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কয়েকজন পর্যটক
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পাহাড়ের পাদদেশে সাদাপাথরের সৌন্দর্য মুগ্ধ করছে পর্যটকদের
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