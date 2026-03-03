ঢাকা বিমানবন্দরে মধ্যপ্রাচ্যের যাত্রীদের অনিশ্চিত অপেক্ষা
ইরানে যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েলের যৌথ হামলার জেরে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের আকাশসীমা সাময়িকভাবে বন্ধসহ উদ্ভূত নিরাপত্তাঝুঁকির কারণে ফ্লাইট বাতিল করা হচ্ছে। ঢাকা থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৪৭টি ফ্লাইট বাতিল হলো। এর ফলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৈরি হয়েছে এক মানবিক সংকট। হাজার মাইল দূরের কর্মস্থলে ফেরার আশায় গ্রাম থেকে আসা শত শত প্রবাসী যাত্রী এখন ট্রলি আর ব্যাগের ওপর মাথা রেখে প্রহর গুনছেন—কবে খুলবে আকাশপথ, কবে ফিরবেন কাজে। মঙ্গলবার সকালের চিত্র নিয়ে এই ছবির গল্প
