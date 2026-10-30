পর্যটন মেলায় ভ্রমণে নানা ছাড়

পর্যটন মেলায় ভ্রমণে নানা ছাড়
বিমানের টিকিটে ১৫ শতাংশ, ক্রুজ ভ্রমণে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়। হোটেলে এক রাত বুকিং দিয়ে তিন রাত থাকার সুযোগ, ভিসা প্রক্রিয়াকরণের খরচেও ৫০ শতাংশ ছাড়। এমন নানা অফার নিয়ে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে শুরু হয়েছে তিন দিনের বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ) ২০২৬। মেলায় অংশ নিয়েছে বিভিন্ন দেশের পর্যটন সংস্থা, বিমান সংস্থা, হোটেল, ট্যুর অপারেটর ও ভ্রমণসেবাদাতা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এ মেলা চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত।
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