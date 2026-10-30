বাংলাদেশ

পর্যটন মেলায় ভ্রমণে নানা ছাড়

বিমানের টিকিটে ১৫ শতাংশ, ক্রুজ ভ্রমণে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়। হোটেলে এক রাত বুকিং দিয়ে তিন রাত থাকার সুযোগ, ভিসা প্রক্রিয়াকরণের খরচেও ৫০ শতাংশ ছাড়। এমন নানা অফার নিয়ে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে শুরু হয়েছে তিন দিনের বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ) ২০২৬। মেলায় অংশ নিয়েছে বিভিন্ন দেশের পর্যটন সংস্থা, বিমান সংস্থা, হোটেল, ট্যুর অপারেটর ও ভ্রমণসেবাদাতা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এ মেলা চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত।

দীপু মালাকার
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পর্যটন মেলায় একটি প্রতিষ্ঠানের স্টলে দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন কর্মীরা।
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স্টলে ভ্রমণসংক্রান্ত তথ্য ও বিভিন্ন প্যাকেজ সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন দর্শনার্থীরা।
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বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের স্টলে পর্যটনবিষয়ক তথ্য দেখছেন দর্শনার্থীরা।
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একটি পর্যটন ও হোটেল প্রতিষ্ঠানের স্টলে প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলছেন দর্শনার্থীরা।
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স্টলে আগ্রহী এক ভ্রমণকারীর তথ্য লিখে রাখছেন স্টলের প্রতিনিধিরা।
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পাকিস্তানের পর্যটনবিষয়ক স্টলে দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।
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ভ্রমণসংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরছেন প্রতিনিধিরা।
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মেলা ঘুরে দেখছেন দর্শনার্থীরা।
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পর্যটন মেলার থাইল্যান্ডের স্টলে খোঁজখবর নিচ্ছেন দর্শনার্থীরা।
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