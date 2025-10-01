বাংলাদেশ

সারা দেশে কুমারীপূজা

শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাষ্টমীতে সারা দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে কুমারীপূজা। হিন্দু শাস্ত্রমতে অগ্নি, জল, বস্ত্র, পুষ্প ও বাতাস—এই পাঁচ উপকরণে দেওয়া হয় কুমারীপূজা। পূজার অর্ঘ্য প্রদানের পর দেবীর গলায় পরানো হয় পুষ্পমাল্য। দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পরে হয় প্রসাদ বিতরণ। পূজার সময় পুরোহিতের মন্ত্রপাঠের ফাঁকে ফাঁকে বাজানো হয় ঢাক-ঢোলের বাদ্য, কাঁসর-ঘণ্টা ও শঙ্খ। এ সময় ভক্তরা উলুধ্বনি দেন এবং কুমারীদেবী ও দুর্গাদেবীর জয়ধ্বনি করেন। সারা দেশে কুমারীপূজা উদ্‌যাপন নিয়ে ছবির গল্প

মহাষ্টমীতে রামকৃষ্ণ মন্দিরে কুমারীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা, ৩০ সেপ্টেম্বর
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
কুমারীপূজায় আসা অনুসারীরা। রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা, ৩০ সেপ্টেম্বর
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ ও শান্তন্বেশরী মাতৃমন্দিরে কুমারীপূজার আয়োজন করা হয়। সেখানে ৬ জন কুমারী মেয়েকে মায়ের রূপে পুজো করা হয়। পাথরঘাটা হর চন্দ্র মুনসেফ লেন, চট্টগ্রাম, ৩০ সেপ্টেম্বর
ছবি: সৌরভ দাশ
শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ ও শান্তন্বেশরী মাতৃমন্দিরে কুমারীপূজা চলছে। পাথরঘাটা হর চন্দ্র মুনসেফ লেন, চট্টগ্রাম, ৩০ সেপ্টেম্বর
ছবি: সৌরভ দাশ
শ্রীশ্রী মহালক্ষ্মী ভৈরবী গ্রীবা মহাপীঠ শ্রীশ্রী দুর্গামন্দিরে মহাষ্টমীতে অনুষ্ঠিত হয় কুমারীপূজা। দক্ষিণ সুরমা, সিলেট, ৩০ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
মহাষ্টমীতে অনুষ্ঠিত হয় কুমারীপূজা। দক্ষিণ সুরমা,সিলেট, ৩০ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
রামকৃষ্ণ আশ্রমে কুমারীপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাহীগঞ্জ, রংপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর
ছবি: মঈনুল ইসলাম
শারদীয় দুর্গোৎসবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন অষ্টমী, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য ভক্তি ও আনন্দের এক বিশেষ উপলক্ষ। গ্যালাক্সির মোড়, খুলনা, ৩০ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
মহাষ্টমীর কুমারীপূজায় দেবীর আসনে বসেছে সাত বছরের রাজশ্রী ভট্টাচার্য। রামকৃষ্ণ মিশন, নারায়ণগঞ্জ, ৩০ সেপ্টেম্বর
ছবি: প্রথম আলো
পূজায় এসে প্রার্থনায় ভক্তরা। গন্ডগ্রাম রামকৃষ্ণ আশ্রম, শাজাহানপুর বগুড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর
ছবি: সোয়েল রানা
শুভ শক্তির বিকাশ ও অশুভ শক্তির বিনাশ কামনায় কুমারীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা শেষে অঞ্জলি দেওয়া হয়। চর কমলাপুর, ফরিদপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর
ছবি : আলীমুজ্জামান
মহাষ্টমীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে কুমারীপূজা। রঘুনাথপুর আনন্দময়ী কালীবাড়ি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, ৩০ সেপ্টেম্বর
ছবি: শিমুল তরফদার
শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাষ্টমীতে পূজা–অর্চনার মধ্য দিয়ে কুমারীপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, যশোর, ৩০ সেপ্টেম্বর
ছবি: প্রথম আলো
