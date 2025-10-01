সারা দেশে কুমারীপূজা
শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাষ্টমীতে সারা দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে কুমারীপূজা। হিন্দু শাস্ত্রমতে অগ্নি, জল, বস্ত্র, পুষ্প ও বাতাস—এই পাঁচ উপকরণে দেওয়া হয় কুমারীপূজা। পূজার অর্ঘ্য প্রদানের পর দেবীর গলায় পরানো হয় পুষ্পমাল্য। দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পরে হয় প্রসাদ বিতরণ। পূজার সময় পুরোহিতের মন্ত্রপাঠের ফাঁকে ফাঁকে বাজানো হয় ঢাক-ঢোলের বাদ্য, কাঁসর-ঘণ্টা ও শঙ্খ। এ সময় ভক্তরা উলুধ্বনি দেন এবং কুমারীদেবী ও দুর্গাদেবীর জয়ধ্বনি করেন। সারা দেশে কুমারীপূজা উদ্যাপন নিয়ে ছবির গল্প
