বাংলাদেশ

হামে সংক্রমিত রোগী বাড়ছে

হাম মূলত ‘রুবেলা’ নামের এক অতিসংক্রামক ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত রোগ। উচ্চমাত্রার জ্বর, কাশি, নাক দিয়ে পানি পড়া, রক্তবর্ণের চোখ এবং জ্বরের চার দিনের মাথায় মুখ থেকে শুরু করে সারা শরীরে লালচে র‍্যাশ নিয়ে হাম আবির্ভূত হয়। রুবেলা ভাইরাসটি শ্বাসনালি দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে শিশুর রোগ প্রতিরোধক্ষমতা সাময়িকভাবে নষ্ট করে দেয়। এর ফলে হামে আক্রান্ত হলে শিশু এর বাইরেও নানা রকম ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য জীবাণু দ্বারা সহজে সংক্রমিত হয়। হাঁচি, কাশির মাধ্যমে মুহূর্তেই হামের ভাইরাস আক্রান্ত শিশুর কাছ থেকে আশপাশে থাকা অনেক সুস্থ শিশুকে আক্রান্ত করতে পারে। এর ফলে এটি এলাকাজুড়ে ছড়াতে পারে। ঢাকার সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে ভর্তি ‘হাম’ রোগীদের নিয়ে এবারের ছবির গল্প

সাজিদ হোসেন
ঢাকা
হামে আক্রান্ত এক শিশুকে নিয়ে অভিভাবক
ছোট শিশুটির চিকিৎসা চলছে
এক অভিভাবক তাঁর শিশুকে সিরিঞ্জ দিয়ে খাওয়াচ্ছেন
হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। তাই অনেককে মেঝেতে থেকেই চিকিৎসা নিতে হচ্ছে
অসুস্থ সন্তানকে কোলে রেখে একটু আরাম দেওয়ার চেষ্টা করছেন মা
আক্রান্ত এক শিশু
যন্ত্রণায় কাতর এক শিশু
মায়ের কোলে থাকা এক শিশুর নেবুলাইজ চলছে
শ্বাসকষ্ট দেখা দেওয়ায় অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে শিশুটিকে
