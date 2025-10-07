একটি ঘোড়া ও মমত্ববোধ

একটি ঘোড়া ও মমত্ববোধ
শাহবাগ থানার সামনে অসুস্থ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় এক ঘোড়া পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকজন এটিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে এনে এখানে রেখে দেন। কিন্তু দায়িত্ব নিচ্ছিল না কেউ। মো. সালাম ও প্রাণিপ্রেমী তানজীয়া ইয়াসমীনের যত্নে এবং পিপল ফর অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ও বুরাক ঘোড়সওয়ারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহায়তায় ঘোড়াটি পেল চিকিৎসা, খাবার ও নতুন আশ্রয়। ঘোড়াটির নাম বাদশাহ। রেসকিউ মিশনে অংশ নেওয়া স্বেচ্ছাসেবক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মানবিক প্রচেষ্টার ফলে ঘোড়াটির জীবন নতুন করে ফিরে এসেছে।
১ / ১০
২ / ১০
৩ / ১০
৪ / ১০
৫ / ১০
৬ / ১০
৭ / ১০
৮ / ১০
৯ / ১০
১০ / ১০