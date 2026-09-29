সেলফি, গেম, আড্ডায় শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস

সেলফি, গেম, আড্ডায় শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস
সাভারের আশুলিয়ার ফ্যান্টাসি কিংডমে বসেছে কৃতী শিক্ষার্থীদের মেলা। আজ মঙ্গলবার সেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা’ অনুষ্ঠান। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগান নিয়ে প্রথম আলোর উদ্যোগে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় এ অনুষ্ঠান আজ সকাল ৯টায় শুরু হয়েছে। চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ঢাকা জেলার প্রায় ১০ হাজার কৃতী শিক্ষার্থী এ আয়োজনে অংশ নিয়েছে। অনুষ্ঠানস্থলের কিছু মুহূর্ত নিয়ে এ ছবির গল্প-
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