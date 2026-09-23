বাংলাদেশ

বরিশালের ডাব

বরিশালের বানারীপাড়া ও নেছারাবাদের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ডাব সংগ্রহ করে পাইকারদের কাছে বিক্রি করেন স্থানীয়রা। স্থানীয়রা ভ্যানে, নৌকায় অথবা তিন চাকার ব্যাটারিচালিত যানে করে পাইকারদের কাছে নিয়ে আসেন ডাব। সারা দিন পাইকারেরা স্থানীয়দের কাছ থেকে সংগ্রহ শেষে বিকেল নাগাদ ট্রাকে করে রাজশাহী, বগুড়া, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। ১০০ ডাব বর্তমানে ৯ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা দরে পাইকারদের কাছে বিক্রি করা হয়। আজ মঙ্গলবারের তোলা ছবি নিয়ে ছবির গল্প।

সাইয়ান
বরিশাল
১ / ৯
অনেকে কিনে খুচরা বিক্রির জন্য রেখেছেন
২ / ৯
স্থানীয় একজন ডাব নিয়ে এসেছেন বিক্রির জন্য
৩ / ৯
ডাব কিনে ছোট ঘরে রাখা হয়েছে
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পাইকারেরা ডাব কেনার পর নির্দিষ্ট ঘরে জড়ো করেন
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ব্যাটারিচালিত যানে নিয়ে আসা ডাব পাইকারকে দেওয়া হচ্ছে
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গুছিয়ে রাখা হচ্ছে ডাবগুলো
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ডাব সংগ্রহ শেষে ভ্যানে পাইকারদের কাছে বিক্রির জন্য নিয়ে যাচ্ছেন দুই ব্যক্তি
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নৌকায় নিয়ে আসা ডাব খালপাড়ে রাখা হয়েছে
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দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানোর জন্য ট্রাকে তোলা হচ্ছে ডাব
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