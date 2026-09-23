বরিশালের ডাব
বরিশালের বানারীপাড়া ও নেছারাবাদের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ডাব সংগ্রহ করে পাইকারদের কাছে বিক্রি করেন স্থানীয়রা। স্থানীয়রা ভ্যানে, নৌকায় অথবা তিন চাকার ব্যাটারিচালিত যানে করে পাইকারদের কাছে নিয়ে আসেন ডাব। সারা দিন পাইকারেরা স্থানীয়দের কাছ থেকে সংগ্রহ শেষে বিকেল নাগাদ ট্রাকে করে রাজশাহী, বগুড়া, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। ১০০ ডাব বর্তমানে ৯ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা দরে পাইকারদের কাছে বিক্রি করা হয়। আজ মঙ্গলবারের তোলা ছবি নিয়ে ছবির গল্প।
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