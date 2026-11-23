শৈশবের নির্মল আনন্দ
সকালের স্নিগ্ধ আলোয় ধানখেতের পাশের মাঠে প্লাস্টিকের বল নিয়ে খেলায় মেতেছে দুই শিশু। কখনো বলের পেছনে বিরামহীন ছোটা, কখনো নিশানা করে গোল দেওয়ার চেষ্টা, আবার কখনো নির্মল খুনসুটি। চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে মিশে তাদের জগৎজুড়ে আনন্দের আয়োজন। খেলা আর দুরন্তপনায় কখন যে সময় গড়িয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল নেই তাদের। শৈশবের এমন সহজ-সরল আনন্দের মুহূর্তগুলোই ধরা পড়েছে ছবির ফ্রেমে।
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