অসময়ের তরমুজ

অসময়ের তরমুজ
দেশে সাধারণত গরমের মৌসুমে তরমুজের ফলন বেশি হয়। তবে এখন সারা বছরই তরমুজ চাষ করছেন অনেক কৃষক। বাঁশের মাচায় চাষ করা এসব তরমুজ আকারে ছোট হলেও ভেতরে লাল ও স্বাদে মিষ্টি। তাই ক্রেতাদের কাছে বাড়ছে এর চাহিদা। নোয়াখালী, ফেনী, কুমিল্লা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসছে এসব তরমুজ। আকার ও মানভেদে পাইকারিতে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে ৮০ টাকায়। চট্টগ্রাম নগরের কদমতলী ফলমুণ্ডিতে তরমুজ কেনাবেচার ব্যস্ততার ছবিগুলো তোলা
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