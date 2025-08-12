ব্যবহৃত ড্রাম পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করা হচ্ছে
ব্যবহৃত প্লাস্টিক ও টিনের ড্রাম ‘রিসাইক্লিং’ করে পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার কাজ চলছে। ধুয়েমুছে, রং করে নতুন রূপ দেওয়া হচ্ছে পুরোনো ড্রামগুলোকে। গৃহস্থালিসহ নানা কাজে ব্যবহৃত হয় এসব ড্রাম। রিসাইক্লিং কারখানায় কাজ করে কর্মসংস্থান হচ্ছে অনেক নারী-পুরুষের। প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা মজুরিতে কাজ করেন এই শ্রমিকেরা। নারায়ণগঞ্জের তারাব এলাকায় গড়ে উঠেছে অনেক ড্রাম রিসাইক্লিং কারখানা। ব্যবহৃত ড্রাম রিসাইক্লিং নিয়ে ছবির গল্প
