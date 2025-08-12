বাংলাদেশ

ব্যবহৃত ড্রাম পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করা হচ্ছে

ব্যবহৃত প্লাস্টিক ও টিনের ড্রাম ‘রিসাইক্লিং’ করে পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার কাজ চলছে। ধুয়েমুছে, রং করে নতুন রূপ দেওয়া হচ্ছে পুরোনো ড্রামগুলোকে। গৃহস্থালিসহ নানা কাজে ব্যবহৃত হয় এসব ড্রাম। রিসাইক্লিং কারখানায় কাজ করে কর্মসংস্থান হচ্ছে অনেক নারী-পুরুষের। প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা মজুরিতে কাজ করেন এই শ্রমিকেরা। নারায়ণগঞ্জের তারাব এলাকায় গড়ে উঠেছে অনেক ড্রাম রিসাইক্লিং কারখানা। ব্যবহৃত ড্রাম রিসাইক্লিং নিয়ে ছবির গল্প

তানভীর আহাম্মেদ
ঢাকা
পুরোনো প্লাস্টিকের ড্রাম ধুয়ে পরিষ্কার করছেন এক নারী
রিসাইক্লিং কারখানায় কর্মসংস্থান হচ্ছে অনেক নারীর
পুরোনো ড্রাম সাজিয়ে রাখা হচ্ছে
প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা মজুরিতে কাজ করেন শ্রমিকেরা
নারায়ণগঞ্জের তারাব এলাকায় গড়ে উঠেছে অনেক ড্রাম রিসাইক্লিং কারখানা
ধুয়েমুছে, রং করে নতুন রূপ দেওয়া হচ্ছে পুরোনো ড্রামগুলোকে
বাতাসের চাপ ও হাতুড়ি দিয়ে পুরোনো টিনের ড্রামের দেবে যাওয়া অংশ ঠিক করা হচ্ছে
রিসাইক্লিং ড্রাম কারখানায় কাজ করছেন এক শ্রমিক
রিসাইক্লিংয়ের জন্য আনা হয়েছে প্লাস্টিকের ড্রাম
