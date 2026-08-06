আবদুল্লাহপুর–টঙ্গী সড়ক নির্মাণ ঘিরে চরম দুর্ভোগ

আবদুল্লাহপুর–টঙ্গী সড়ক নির্মাণ ঘিরে চরম দুর্ভোগ
রাজধানীর অন্যতম প্রবেশদ্বার আবদুল্লাহপুর থেকে টঙ্গী পর্যন্ত ঢাকা–গাজীপুর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নিচের সড়কে চলমান নির্মাণকাজ যেন নিত্যদিনের দুর্ভোগের আরেক নাম। খোঁড়াখুঁড়ি, নির্মাণসামগ্রী, সংকুচিত সড়ক, দখল ও বিশৃঙ্খল যান চলাচলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই সড়কে লেগে থাকে দীর্ঘ যানজট। কর্মজীবী মানুষ, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী ও জরুরি সেবার যানবাহন সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে হিমশিম খাচ্ছে। বর্ষার পানিতে খানাখন্দ আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ধুলাবালি ও দখল হওয়া ফুটপাত পথচারীদের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়েছে। ছবিতে উঠে এসেছে রাজধানীর ব্যস্ততম এই সড়কের নিত্যদিনের বাস্তবতা:
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