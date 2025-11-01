উদ্ভাবন–আনন্দে বিজ্ঞান উৎসব
তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্ব। জাতীয় সংগীতের সঙ্গে পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে শুরু হয় এ পর্বের। বিজ্ঞান উৎসবকে শুভকামনা জানিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রোবট নাও। বিজ্ঞান প্রজেক্টের প্রদর্শনী, কুইজ, রুবিকস কিউব প্রতিযোগিতা, সুডোকু প্রতিযোগিতা, বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এবং গানে গানে দিন পার করে শিক্ষার্থীরা। শুক্রবার সকালে রাজধানীর আসাদ গেটে সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে এ আয়োজন করা হয়। ছবিগুলো তুলেছেন তানভীর আহাম্মেদ ও মীর হোসেন।
