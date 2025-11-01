বাংলাদেশ

উদ্ভাবন–আনন্দে বিজ্ঞান উৎসব

তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্ব। জাতীয় সংগীতের সঙ্গে পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে শুরু হয় এ পর্বের। বিজ্ঞান উৎসবকে শুভকামনা জানিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রোবট নাও। বিজ্ঞান প্রজেক্টের প্রদর্শনী, কুইজ, রুবিকস কিউব প্রতিযোগিতা, সুডোকু প্রতিযোগিতা, বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এবং গানে গানে দিন পার করে শিক্ষার্থীরা। শুক্রবার সকালে রাজধানীর আসাদ গেটে সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে এ আয়োজন করা হয়। ছবিগুলো তুলেছেন তানভীর আহাম্মেদমীর হোসেন

নিবন্ধন বুথের সামনে শিক্ষার্থীদের ভিড়।
বেলুন উড়িয়ে শুরু হয় বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্ব।
শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান প্রজেক্ট ঘুরে দেখছেন অতিথিরা।
কুইজ পর্বে তুমুল মনোযোগী শিক্ষার্থীরা।
বিজ্ঞানের জটিল রহস্য ভেদের চেষ্টা।
বিজ্ঞান প্রজেক্টের প্রদর্শন।
শিক্ষার্থীদের গান শোনান শিল্পী জাহিদ অন্তু।
উৎসব প্রাঙ্গণে খেলনা উড়োজাহাজ নিয়ে মত্ত এক শিশু।
বিজ্ঞান নিয়ে জাদু দেখাচ্ছেন জাদুশিল্পী রাজীব বসাক।
রুবিকস কিউব প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন অভিনেত্রী সাফা কবির।
উৎসবে গান পরিবেশন করেন শিল্পী দ্য রকস্টার শুভ।
বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্বের বিজয়ীদের সঙ্গে অতিথিরা।
