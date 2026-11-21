নতুন ধানের ঘ্রাণে মুখর গৃহস্থবাড়ি
অগ্রহায়ণের সকাল। কুয়াশা কাটিয়ে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামীণ গৃহস্থবাড়ির উঠানে শুরু হয় ব্যস্ততা। নতুন আমন ধান ঘরে তোলার মৌসুমে চলে কোথাও উঠান লেপার কাজ, কোথাও বড় পাতিলে ধান সেদ্ধ করার আয়োজন। মাটির চুলায় জ্বলে আগুন, গরম ধান থেকে উড়তে থাকে বাষ্প। কৃষিকাজে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও ধান সেদ্ধ আর উঠান লেপার মতো চিরায়ত আয়োজন এখনো ধরে রেখেছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য। বগুড়ার গাবতলী উপজেলার ক্ষিদ্রপেড়ী গ্রামের গৃহস্থবাড়িতে অগ্রহায়ণের এক সকালের চিত্র নিয়ে এই ছবির গল্প।
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