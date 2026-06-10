বাংলাদেশ

বিশেষ শিশুরা যখন ক্রীড়া প্রতিযোগী

বুধবার সকালে বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম–সংলগ্ন ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এতে বগুড়ার ৬টি প্রতিষ্ঠান টিএমএসএস অটিজম ও প্রতিবন্ধী স্কুল এবং পুনবার্সন কেন্দ্র, প্রয়াস বগুড়া, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্যে কেন্দ্র, বাঁক কেয়ার সেন্টার, মূক ও বধির স্কুল, বগুড়া বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ১৬০টি শিশু অংশ নেয়। জেলা ক্রীড়া অফিস এ আয়োজন করে। প্রতিযোগীদের প্রত্যেককে পুরস্কার প্রদান করা হয়

সোয়েল রানা
বগুড়া
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চকলেট দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন
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চকলেট নিয়ে ভোঁ–দৌড়
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বাবুরাম সাপুড়ে গানের সঙ্গে নেচে আনন্দ করে শিশুরা
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ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ খেলা
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মার্বেল কুড়িয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে  প্রতিযোগীরা
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চলছে মার্বেল গণনার কাজ
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অনুষ্ঠানে ছিল মনোজ্ঞ ডিসপ্লে
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প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা
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পুরস্কার পেয়ে খুশি দুই শিশু
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