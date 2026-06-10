বিশেষ শিশুরা যখন ক্রীড়া প্রতিযোগী

বিশেষ শিশুরা যখন ক্রীড়া প্রতিযোগী
বুধবার সকালে বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম–সংলগ্ন ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এতে বগুড়ার ৬টি প্রতিষ্ঠান টিএমএসএস অটিজম ও প্রতিবন্ধী স্কুল এবং পুনবার্সন কেন্দ্র, প্রয়াস বগুড়া, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্যে কেন্দ্র, বাঁক কেয়ার সেন্টার, মূক ও বধির স্কুল, বগুড়া বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ১৬০টি শিশু অংশ নেয়। জেলা ক্রীড়া অফিস এ আয়োজন করে। প্রতিযোগীদের প্রত্যেককে পুরস্কার প্রদান করা হয়
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