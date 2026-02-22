ফাগুন হাওয়ায় সূর্যমুখীর হাসি

ফাগুন হাওয়ায় সূর্যমুখীর হাসি
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখন সূর্যমুখী চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সবুজের বুকে হলুদ রঙের এই ফুল শুধু ফসলের মাঠই বদলে দিচ্ছে না, যোগ করছে নতুন সৌন্দর্যও। কুমিল্লার তিতাস উপজেলার দাসকান্দি গ্রামে এবার পরীক্ষামূলকভাবে ১০০ শতক জমিতে সূর্যমুখীর আবাদ করা হয়েছে। অন্যদিকে ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার কান্দাপাড়া মোড় এলাকায় ফাগুনের পাতাঝরা প্রকৃতিতে হাসি ছড়াচ্ছে সূর্যমুখী। ফসলের মাঠে ফুটে থাকা এই ফুল দেখতে প্রতিদিনই ছুটে আসছেন নানা বয়সী মানুষ। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।
১ / ৯
২ / ৯
৩ / ৯
৪ / ৯
৫ / ৯
৬ / ৯
৭ / ৯
৮ / ৯
৯ / ৯