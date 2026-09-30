শিকারি মাছরাঙার গল্প
মাছরাঙা গাছপালায় ভরা পরিবেশ ও পরিচ্ছন্ন জলাশয়নির্দেশক পাখি। বাংলাদেশে ১১ প্রজাতির মাছরাঙা দেখা যায়। তার মধ্যে ধলাবুক মাছরাঙা বেশ আকর্ষণীয়। এদের থুতনি, গলা ও বুকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ধবধবে বলে এমন নামকরণ। স্ত্রী-পুরুষ পাখির মধ্যে তেমন কোনো তফাত নেই, দেখতে একই রকম। মাছ ছাড়াও এরা ছোট ইঁদুর, পোকামাকড়, পঙ্গপাল, ফড়িং, সাপ, ব্যাঙ, গিরগিটিসহ ছোট সরীসৃপ প্রাণী শিকার করে থাকে। তেমনই এক শিকারি সাদাবুক মাছরাঙা নিয়ে ছবির গল্প। ছবিগুলো পাবনা সদরের বলরামপুর এলাকা থেকে তোলা
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