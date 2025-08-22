রংপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সাতক্ষীরায় শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ উৎসব

রংপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সাতক্ষীরায় শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ উৎসব
২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় রংপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সাতক্ষীরা জেলায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের আজ শুক্রবার সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে প্রথম আলোর উদ্যোগে এবং শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪ জেলায় এ সংবর্ধনার আয়োজন করা হচ্ছে। ছবিতে তিন জেলায় জিপিএ-৫ উৎসবের কয়েকটি মুহূর্ত:
১ / ১৪
২ / ১৪
৩ / ১৪
৪ / ১৪
৫ / ১৪
৬ / ১৪
৭ / ১৪
৮ / ১৪
৯ / ১৪
১০ / ১৪
১১ / ১৪
১২ / ১৪
১৩ / ১৪
১৪ / ১৪