রংপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সাতক্ষীরায় শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ উৎসব

২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় রংপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সাতক্ষীরা জেলায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের আজ শুক্রবার সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে প্রথম আলোর উদ্যোগে এবং শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪ জেলায় এ সংবর্ধনার আয়োজন করা হচ্ছে। ছবিতে তিন জেলায় জিপিএ-৫ উৎসবের কয়েকটি মুহূর্ত:

১ / ১৪
রেজিস্ট্রেশন মিলিয়ে দেখছে শিক্ষার্থীরা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের এলটি ভবন
ছবি: শাহাদৎ হোসেন
২ / ১৪
ফটোফ্রেমে ছবি তুলছে শিক্ষার্থী। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের এলটি ভবন
ছবি: শাহাদৎ হোসেন
৩ / ১৪
নৃত্য পরিবেশন করছে এক শিক্ষার্থী। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের এলটি ভবন
ছবি: শাহাদৎ হোসেন
৪ / ১৪
দলীয় ছবিতে কৃতী শিক্ষার্থীরা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের এলটি ভবন
ছবি: ছবি শাহাদৎ হোসেন
৫ / ১৪
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের এলটি ভবন
ছবি: শাহাদৎ হোসেন
৬ / ১৪
৩৬০ ডিগ্রি ভিডিও তুলতে ব্যস্ত কয়েকজন শিক্ষার্থী। রংপুর জিলা স্কুল মাঠে
ছবি: মঈনুল ইসলাম
৭ / ১৪
কৃতী শিক্ষার্থীদের জন্মদিনে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় বন্ধুসভা। রংপুর জিলা স্কুল মাঠে
ছবি: মঈনুল ইসলাম
৮ / ১৪
থিম গানের সঙ্গে দলীয় নৃত্য পরিবেশনা। রংপুর জিলা স্কুল মাঠে
ছবি: মঈনুল ইসলাম
৯ / ১৪
সেলফিতে উৎসবের স্মৃতি ধরে রাখছেন শিখোর এই কর্মকর্তা। রংপুর জিলা স্কুল মাঠে
ছবি: মঈনুল ইসলাম
১০ / ১৪
নৃত্য পরিবেশন করছে এক খুদে শিল্পী। রংপুর জিলা স্কুল মাঠে
ছবি: মঈনুল ইসলাম
১১ / ১৪
গানের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস। রংপুর জিলা স্কুল মাঠে
ছবি: মঈনুল ইসলাম
১২ / ১৪
ক্রেস্ট হাতে উচ্ছ্বসিত কৃতী শিক্ষার্থীরা
ছবি: মঈনুল ইসলাম
১৩ / ১৪
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথিরা। সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চবিদ্যালয় ক্যাম্পাসে
ছবি: প্রথম আলো
১৪ / ১৪
বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সরব উপস্থিতি। সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চবিদ্যালয় ক্যাম্পাস
ছবি: প্রথম আলো
