প্রিয় শিক্ষকের শেষ ফেরা

প্রিয় শিক্ষকের শেষ ফেরা
বিদ্যালয়ে ফেরার কথা ছিল প্রধান শিক্ষক রনজিলা পারভিনের। ছুটির দিনে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় গিয়ে সুস্থ হয়ে আজ রোববার আবার প্রিয় শিক্ষার্থীদের কাছে ফেরার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু ফিরলেন না তিনি। ছিনতাইকারীর হাতে প্রাণ হারানো এই শিক্ষক শেষবারের মতো ফিরলেন তাঁর কর্মস্থলে অ্যাম্বুলেন্সে, নিথর দেহ হয়ে। প্রিয় শিক্ষককে এভাবে ফিরে আসতে দেখে নির্বাক হয়ে পড়ে বগুড়ার গাবতলীর বাগবাড়ী বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, স্বজন ও স্থানীয় লোকজন।
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