বাংলাদেশ

প্রিয় শিক্ষকের শেষ ফেরা

বিদ্যালয়ে ফেরার কথা ছিল প্রধান শিক্ষক রনজিলা পারভিনের। ছুটির দিনে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় গিয়ে সুস্থ হয়ে আজ রোববার আবার প্রিয় শিক্ষার্থীদের কাছে ফেরার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু ফিরলেন না তিনি। ছিনতাইকারীর হাতে প্রাণ হারানো এই শিক্ষক শেষবারের মতো ফিরলেন তাঁর কর্মস্থলে অ্যাম্বুলেন্সে, নিথর দেহ হয়ে। প্রিয় শিক্ষককে এভাবে ফিরে আসতে দেখে নির্বাক হয়ে পড়ে বগুড়ার গাবতলীর বাগবাড়ী বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, স্বজন ও স্থানীয় লোকজন।

সোয়েল রানা
বগুড়া
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প্রধান শিক্ষক রনজিলা পারভিনের মরদেহ নিয়ে বিদ্যালয়ে পৌঁছায় অ্যাম্বুলেন্স। শিক্ষার্থীদের চোখেমুখে তখন শোকের ছাপ
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প্রধান শিক্ষককে হারিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যেন বাক্‌রুদ্ধ। প্রিয় শিক্ষক আর শ্রেণিকক্ষে ফিরবেন না—এ কথা মেনে নিতে পারছে না তারা
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প্রধান শিক্ষকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বিদ্যালয় চত্বরে নেমে আসে শোকের আবহ
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রনজিলা পারভিনের মরদেহ দেখে স্বজনদের আহাজারি
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শেষবারের মতো প্রিয় বিদ্যালয়ে লাশবাহী গাড়িতে রনজিলা পারভিন
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অ্যাম্বুলেন্স ঘিরে এলাকাবাসী
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প্রিয় স্বজনকে শেষবারের মতো একনজর দেখতে এসে কাঁদছেন তিনি
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শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছেন স্বজনের মুখ
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নিহত শিক্ষকের হাতের কাজ নিয়ে শোকাহত শিক্ষার্থীরা
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