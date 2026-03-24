বাংলাদেশ

আবার চাপে ফিলিং স্টেশন

জ্বালানি তেল নিয়ে দুশ্চিন্তা আবার শুরু হয়েছে। ঈদের আগে কিছুটা স্বাভাবিক থাকলেও ঈদের ছুটি শেষ হতে না হতেই সংকট দেখা দিয়েছে চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে। নগরের লালদীঘি, লাভ লেন, কদমতলী, টাইগারপাস, ওয়াসা, পুলিশ লাইন, পাঁচলাইশ, চকবাজারসহ বিভিন্ন এলাকার অনেক পাম্প সকাল থেকে বন্ধ ছিল। তবে দুপুর ১২টার পর কিছু কিছু পাম্প খুললে সেখানে বিভিন্ন পরিবহনের চালকদের ভিড় দেখা যায়। এক থেকে দুই ঘণ্টা লাইনে অপেক্ষা করার পর তাঁরা তেল নিতে পারছেন।

সৌরভ দাশ
চট্টগ্রাম
তেল নিতে প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেলের দীর্ঘ সারি
ড্রামে করে নেওয়া হচ্ছে তেল
তেল না থাকায় বন্ধ রাখা হয়েছে ফিলিং স্টেশন
অকটেন না থাকার কথা জানিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ
তেল নিচ্ছেন এক মোটরসাইকেল আরোহী
বন্ধ থাকার পরও ফিলিং স্টেশনের সামনে অপেক্ষা
