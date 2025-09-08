বাংলাদেশ

মৌলভীবাজার, ঝালকাঠি ও কুষ্টিয়ায় জিপিএ-৫ উৎসব

‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগান নিয়ে সারা দেশে হচ্ছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জিপিএ-৫ উৎসব। প্রথম আলোর উদ্যোগ ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় ৬৪ জেলার আয়োজনের অংশ হিসেবে আজ সোমবার মৌলভীবাজার, ঝালকাঠি ও কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো কৃতী শিক্ষার্থীদের এই বর্ণিল সংবর্ধনা। সেই বর্ণিল উৎসব নিয়েই এই আয়োজন।

জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে মৌলভীবাজারে শিখো-প্রথম আলো আয়োজিত জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন, মৌলভীবাজার, ৮ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
উৎসবের থিম সংয়ের সঙ্গে শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনা। জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন, মৌলভীবাজার, ৮ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
ক্রেস্ট হাতে নিয়ে ছবি তুলছে কৃতী শিক্ষার্থীরা। জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন, মৌলভীবাজার, ৮ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
মুঠোফোনে অনলাইন কুইজে অংশ নিয়েছে কৃতী শিক্ষার্থীরা। জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন, মৌলভীবাজার, ৮ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থীর সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন অভিভাবকেরা। জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন, মৌলভীবাজার, ৮ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
আবৃতি করছে এক শিক্ষার্থী। জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন, মৌলভীবাজার, ৮ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
অনুষ্ঠানে দুই শিক্ষার্থীর নৃত্য পরিবেশনা। জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন, মৌলভীবাজার, ৮ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
অনুষ্ঠানস্থলে বুথ থেকে ক্রেস্ট ও খাবার সংগ্রহ করছে শিক্ষার্থীরা। ঝালকাঠি সরকারি কলেজ, ঝালকাঠি, ৮ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশনা। ঝালকাঠি সরকারি কলেজ, ঝালকাঠি, ৮ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
মুঠোফোনে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে শিক্ষার্থীরা। ঝালকাঠি সরকারি কলেজ, ঝালকাঠি, ৮ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
এক কৃতী শিক্ষার্থীর ছবি তুলে রাখছেন একজন অভিভাবক। ঝালকাঠি সরকারি কলেজ, ঝালকাঠি, ৮ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
অভিভাবকের মুঠোফোনের ক্যামেরায় কৃতী শিক্ষার্থীদের পোজ। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, কুষ্টিয়া, ৮ সেপ্টেম্বর
ছবি: হাসান মাহমুদ
জিপিএ-৫ উৎসবে আসা শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অতিথিরা। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, কুষ্টিয়া, ৮ সেপ্টেম্বর
ছবি: হাসান মাহমুদ
