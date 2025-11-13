বাংলাদেশ

ছবিতে সকালের ঢাকা, নিরাপত্তা জোরদার, রাজনৈতিক দলের অবস্থান

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময়কার মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণা করার কথা রয়েছে আজ বৃহস্পতিবার। মামলার আসামিদের মধ্যে রয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও সাবেক আইজিপি (পুলিশের মহাপরিদর্শক) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন (অ্যাপ্রুভার বা রাজসাক্ষী)। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ অনলাইনের মাধ্যমে আজ বৃহস্পতিবার ‘লকডাউন’ কর্মসূচি ডেকেছে।

আওয়ামী লীগের অনলাইনে ঘোষিত ‘লকডাউন’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে  গত তিন দিনে সারা দেশে অন্তত ১৭টি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।  ১৬টি ঘটনা ঘটেছে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় (সাভার ও গাজীপুর)। বাসে আগুনের ঘটনায় ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় একজনের মৃত্যুও হয়েছে। বাসে আগুন দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে। গত তিন দিনে ঢাকায় অন্তত ২২টি জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

আজ রায়ের তারিখ ঘোষণা ও আওয়ামী লীগের ‘লকডাউন’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ঢাকার প্রবেশমুখসহ বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সক্রিয় রয়েছে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। ছবিতে দেখুন সকালের ঢাকা

১ / ১১
গাবতলী এলাকায় ঢাকার প্রবেশমুখে কড়া নিরাপত্তা। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৬টার কিছু পরে
ছবি: সাজিদ হোসেন
২ / ১১
শ্যামলীতে লাঠি নিয়ে বিএনপি নেতা–কর্মীদের মিছিল। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার দিকে
ছবি: সাজিদ হোসেন
৩ / ১১
কল্যানপুর এলাকায় পুলিশের নিরাপত্তা। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার পরে
ছবি: সাজিদ হোসেন
৪ / ১১
হাইকোর্ট এলাকায় সতর্ক অবস্থানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে
ছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
৫ / ১১
শহীদ আবরার ফাহাদ অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাঁজোয়া যান। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার আগে
ছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
৬ / ১১
মাজার রোডে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতা–কর্মীদের অবস্থান। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার আগে
ছবি: সাজিদ হোসেন
৭ / ১১
বায়তুল মোকাররমে জামায়াতে ইসলামীর নেতা–কর্মীদের অবস্থান। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার আগে
ছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
৮ / ১১
শাহবাগে পুলিশের তল্লাশি। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার পরে
ছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
৯ / ১১
গাবতলীতে পুলিশের তল্লাশি। আজ বৃহস্পতিবার সকালে
ছবি: সাজিদ হোসেন
১০ / ১১
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ মহাসড়কে দনিয়া এলাকায় সেনাবাহিনীর টহল। আজ বৃহস্পতিবার সকালে
ছবি: দীপু মালাকার
১১ / ১১
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এলাকায় কড়া নিরাপত্তা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে
ছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন