আগুনে ছয়জনের মৃত্যু, স্বজনদের আহাজারি

আগুনে ছয়জনের মৃত্যু, স্বজনদের আহাজারি
ঢাকার কেরানীগঞ্জের কদমতলীর একটি গ্যাসলাইটার কারখানায় আগুনে ছয়জনের মৃত্যু শুধু কয়েকটি প্রাণহানির ঘটনা নয়, এটি কয়েকটি পরিবারের ভেঙে পড়ার গল্প। মিটফোর্ড হাসপাতালের মর্গে স্বজনেরা মরদেহ শনাক্ত করেছেন হাতের চাবির গুচ্ছ, চুলের ক্লিপ—এমন সামান্য চিহ্ন দেখে। শোক আর ক্ষোভে ভেঙে পড়া স্বজনদের প্রশ্ন, এই মৃত্যু কি নিছক দুর্ঘটনা? গতকাল শনিবার দুপুরে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আগানগর ইউনিয়নের কদমতলী ডিপজল গলি এলাকায় আকরাম গ্যাসলাইটার কারখানায় আগুন লাগে। দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় বেলা আড়াইটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস।
