গরমে বাড়ছে কাঁচা তালের শাঁসের কদর

গরমে বাড়ছে কাঁচা তালের শাঁসের কদর
বাজারে উঠতে শুরু করেছে কাঁচা তাল। আম, জাম, কাঁঠাল ও লিচুর পাশাপাশি গরমের স্বস্তিদায়ক খাবার হিসেবে কাঁচা তালের শাঁসের চাহিদাও বাড়ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা এসব তাল চট্টগ্রাম নগরের ফলমুন্ডী এলাকায় আকারভেদে পাইকারিতে বিক্রি হচ্ছে ৭ থেকে ১৫ টাকায়। নোয়াখালী, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রাজশাহী ও খুলনা থেকে সবচেয়ে বেশি কাঁচা তাল বাজারে আসছে। খুচরা বিক্রেতারাও বিক্রির জন্য বেছে বেছে তাল কিনছেন। তাপমাত্রা বাড়লে কাঁচা তালের শাঁসের বেচাকেনা বাড়ে
১ / ৭
২ / ৭
৩ / ৭
৪ / ৭
৫ / ৭
৬ / ৭
৭ / ৭