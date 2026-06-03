তপ্ত রোদে টেকাই দায়

তপ্ত রোদে টেকাই দায়
দেশের কয়েকটি অঞ্চলের পাশাপাশি ঢাকা জেলায়ও বইছে তাপপ্রবাহ। আজ বুধবার ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ৩৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রখর রোদে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় কাজে বের হওয়া মানুষেরা পড়েন বিপাকে। তপ্ত রোদ থেকে বাঁচতে হাতে যা আছে, তা দিয়েই মাথা–মুখ ঢাকার চেষ্টা করেছেন অনেকে। মাথায় পানি ঢেলে স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। ভর দুপুরে বাসের অপেক্ষায় সড়কে দাঁড়িয়ে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে যাত্রীদের। ছবিগুলো রাজধানীর গুলিস্তান ও যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে তোলা।
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