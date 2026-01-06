বাংলাদেশ

কুয়াশার আড়াল ভেঙে খেয়াঘাটের সকাল

কুয়াশা ঢাকা শীতের সকাল। দূরে যমুনার বুকজুড়ে ধূসর আবরণ, নদীর ধার ঘেঁষে প্রকৃতি আবছা হয়ে আসে কুয়াশার আড়ালে। শুষ্ক মৌসুমে বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার কালীতলা গ্রোয়েন খেয়াঘাটের অনেকটা অংশ যেন নদী নয়, বিস্তৃত বালুচর। তবু থেমে নেই জীবন। নদীপথই এখানকার মানুষের ভরসা। চরাঞ্চলের মানুষজনের যাতায়াতে ঘাটে একের পর এক ভিড়ছে খেয়ানৌকা। কেউ হাটে যাচ্ছেন, কেউ ফিরছেন কাজ শেষে। মুহূর্তে নিস্তব্ধ সকাল ভেঙে খেয়াঘাটে ছড়িয়ে পড়ে কর্মচাঞ্চল্য—এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।

সোয়েল রানা
বগুড়া
১ / ১০
কুয়াশাঢাকা সকালে যাত্রী নিয়ে খেয়াঘাটে ভিড়ছে নৌকা
২ / ১০
ঘাটে সারি সারি নৌকা বাঁধা আছে
৩ / ১০
কেউ হাটে যাচ্ছেন, কেউবা ফিরছেন কাজ শেষে
৪ / ১০
কুয়াশার ভেতরেই নৌকা থেকে লাফিয়ে নামছেন যাত্রী
৫ / ১০
মরিচ ও চাল বিক্রির জন্য হাটে যাচ্ছেন এই ব্যক্তি
৬ / ১০
শীতের সকালে যাত্রীদের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে খেয়াঘাট
৭ / ১০
নদীপথে আনা কলার কাঁদি
৮ / ১০
খেয়াঘাটে ঝালমুড়ি বিক্রেতা
৯ / ১০
যাত্রী নামানোর পর নৌকায় ঢোকা পানি ফেলে দিচ্ছেন মাঝি
১০ / ১০
কুয়াশাঢাকা শীতের সকালে কর্মচাঞ্চল্য ফিরছে ফেরিঘাটে
