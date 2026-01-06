কুয়াশার আড়াল ভেঙে খেয়াঘাটের সকাল

কুয়াশার আড়াল ভেঙে খেয়াঘাটের সকাল
কুয়াশা ঢাকা শীতের সকাল। দূরে যমুনার বুকজুড়ে ধূসর আবরণ, নদীর ধার ঘেঁষে প্রকৃতি আবছা হয়ে আসে কুয়াশার আড়ালে। শুষ্ক মৌসুমে বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার কালীতলা গ্রোয়েন খেয়াঘাটের অনেকটা অংশ যেন নদী নয়, বিস্তৃত বালুচর। তবু থেমে নেই জীবন। নদীপথই এখানকার মানুষের ভরসা। চরাঞ্চলের মানুষজনের যাতায়াতে ঘাটে একের পর এক ভিড়ছে খেয়ানৌকা। কেউ হাটে যাচ্ছেন, কেউ ফিরছেন কাজ শেষে। মুহূর্তে নিস্তব্ধ সকাল ভেঙে খেয়াঘাটে ছড়িয়ে পড়ে কর্মচাঞ্চল্য—এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।
