আনন্দ-উচ্ছ্বাসে শিক্ষাবর্ষের বিদায়
শিক্ষাবর্ষ একেবারে শেষ প্রান্তে। তার আগে ছোট্ট শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দের এক দিন—ক্লাস পার্টি। বেলুন, রঙিন চশমা, গান, নাচ আর কেক কাটার আয়োজনে সেদিন শ্রেণিকক্ষ হয়ে ওঠে উৎসবের জায়গা। শহরের কিন্ডারগার্টেনের গণ্ডি পেরিয়ে এখন গ্রাম ও শহরতলির সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ছড়িয়ে পড়েছে এই আয়োজন। রংপুর শহরতলির নিসবেতগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এমনই এক ক্লাস পার্টিতে মেতেছিল শিশুরা।
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