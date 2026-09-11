নদী, বিল ও জলার মাছে ভরপুর পাবনার মাসুম বাজার
পদ্মা, যমুনাসহ বেশ কিছু নদী বয়ে গেছে পাবনার ওপর দিয়ে। বৃহত্তম চলনবিল, গাজনাসহ অনেক বিল–অধ্যুষিত এই জেলা। সেসব নদী, বিল ও জলার সুস্বাদু দেশি মাছের বড় ঠিকানা এখন জেলা সদরের মাসুম বাজার। প্রতিদিন ভোর থেকেই এখানে শুরু হয় নদী ও বিলের টাটকা মাছের জমজমাট বিকিকিনি, যা চলে দুপুর পর্যন্ত। বাজারের থালায় থালায় সাজানো থাকে ছোট-বড় নানা জাতের দেশি মাছ। ক্রেতাদের চোখও আটকে যায় নদী ও বিলের এসব মাছের দিকে। তবে দামে কিছুটা চড়া হওয়ায় ইচ্ছা থাকলেও এসব মাছ কেনা সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে শেষ পর্যন্ত সাধারণ ও নিম্নবিত্ত ক্রেতাদের ভরসা পুকুরের চাষ করা মাছের ওপরই। পাবনার মাসুম বাজারের নানা জাতের মাছের ছবি নিয়ে আজকের ছবির গল্প...
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