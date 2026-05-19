এক কিলোমিটার দীর্ঘ হাট, দিনে কোটি টাকার পান বেচাকেনা
ভারতবর্ষে পানের ইতিহাস বহু পুরোনো। গৃহস্থ ঘর থেকে রাজদরবার, পানের কদর সবখানেই। কাল গড়ালেও কমেনি পানের আবেদন। বিশেষ করে গ্রামীণ জনপদে। বরিশালের গৌরনদী পৌর এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ডের টরকী বাসস্ট্যান্ড–সংলগ্ন নীলখোলায় বসে পানের হাট। প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই হাটে প্রতিদিন কোটি টাকার লেনদেন চলে। টরকী বাজারে সপ্তাহের পাঁচ দিন (বৃহস্পতি ও সোমবার ছাড়া) চলে এই বিশাল বাণিজ্য। চারটি থানার মানুষের জীবন-জীবিকা এই বাজারের ওপর নির্ভরশীল। আড়তদারদের দেওয়া তথ্য অনুসারে, এই হাটে বছরে ব্যবসার পরিমাণ ২৫০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা।
