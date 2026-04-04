হামে আক্রান্ত শিশুরা, টিকা দেওয়া হবে আগামীকাল থেকে

হামে আক্রান্ত শিশুরা, টিকা দেওয়া হবে আগামীকাল থেকে
দেশে হঠাৎ করে হামের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, এই রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে বেড়েছে শিশুদের সংখ্যা। এই অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রাথমিকভাবে ১৮ জেলার ৩০ উপজেলায় শিশুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হাম-রুবেলার টিকা দেওয়া হবে। এসব উপজেলায় হামের উচ্চ সংক্রমণ হার দেখা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সবার ওপরে বরগুনা সদর উপজেলা। আগামীকাল রোববার এই জরুরি টিকাদান কর্মসূচি শুরুর আগে হাম রোগীদের নিয়ে ঢাকার সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল নিয়ে এ ছবির গল্প।
