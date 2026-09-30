বাংলাদেশ

এই হাটে মুরগির জোড়া ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত

চট্টগ্রাম নগরের দেওয়ানহাট মোড়ে সপ্তাহে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার বসে পাখির হাট। বিকেল থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য রাস্তার পাশে ও আশপাশের এলাকায় বসে অস্থায়ী এসব দোকান। বিভিন্ন প্রজাতির কবুতর, শৌখিন পাখি, দেশি-বিদেশি পাখি, হাঁস-মুরগি ও পাখি পালনের নানা উপকরণ পাওয়া যায় এই হাটে। হাটটির বড় একটি অংশজুড়ে রয়েছে বিভিন্ন জাতের মোরগ-মুরগির কেনাবেচা। হেজা, বাহমা, হোয়াই, জাপানিজ বেনডাম, মডার্ন গেমসহ বিভিন্ন জাতের মোরগ-মুরগি পাওয়া যায় এখানে। বাসায় পালনের পাশাপাশি মোরগের লড়াইয়ের প্রতিযোগিতার জন্যও এসব মোরগ কেনেন অনেকে। জাতভেদে প্রতিটি মোরগের দাম ১ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়। ছবিগুলো ২৮ সেপ্টেম্বর তোলা

সৌরভ দাশ
চট্টগ্রাম
১ / ১০
মুখোমুখি দুই মোরগ ২. লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত দেশি ফাইটার দুটি। জোড়া
২ / ১০
থেকে ৪ হাজার টাকা।
৩ / ১০
লাল ঝুঁটি ও বর্ণিল পালকে নজর কাড়ছে একটি মোরগ
৪ / ১০
মোরগের শারীরিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করছেন এক ক্রেতা
৫ / ১০
পার্বত্য অঞ্চলের ‘হেজা’ জাতের মুরগি। এই মুরগির জোড়া বিক্রি হয় সাত হাজার টাকায়।
৬ / ১০
লালচে সোনালি পালকে হেজা জাতের মুরগি
৭ / ১০
কেনার আগে পরীক্ষা করছেন এক ক্রেতা
৮ / ১০
বিক্রির জন্য রাখা মডার্ন গেম প্রজাতির মোরগ। জোড়া ৪ থেকে ৬ হাজার
৯ / ১০
হাটে পাশাপাশি রাখা হোয়াই জাপানিজ বেনডাম প্রজাতির দুই মোরগ। এই মুরগের জোড়া ৫ থেকে ৭ হাজার
১০ / ১০
দেওয়ানহাটে বিক্রি হয় মুরগির বাচ্চাও
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন