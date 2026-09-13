হারিয়ে যেতে বসা পোড়ামাটির পাট

হারিয়ে যেতে বসা পোড়ামাটির পাট
গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পোড়ামাটির মৃৎশিল্পের একটি পণ্য ‘পাট’, যা স্থানীয়ভাবে মাটির রিং নামে পরিচিত। একসময় গ্রামাঞ্চলে কুয়া বাঁধানো ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিনের স্ল্যাব তৈরিতে এর ব্যবহার ছিল বেশ প্রচলিত। এখন আধুনিক নির্মাণসামগ্রীর কারণে এই শিল্প অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছে। বিশেষ ছাঁচে এঁটেল মাটি দিয়ে তৈরি করে রোদে শুকানো হয় পাট। এরপর চুল্লিতে পুড়িয়ে তা বিক্রির উপযোগী করা হয়। রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার ঠাকুরবাড়ি এলাকায় এখনো কয়েকজন কারিগর টিকিয়ে রেখেছেন এই ঐতিহ্য।
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