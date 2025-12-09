রংপুরে বেগম রোকেয়ার জন্মভিটায় নানা আয়োজন

রংপুরে বেগম রোকেয়ার জন্মভিটায় নানা আয়োজন
বেগম রোকেয়ার ১৪৫তম জন্মবার্ষিকী ও ৯৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রংপুরের মিঠাপুকুরের পায়রাবন্দে তাঁর জন্মভিটায় নানা আয়োজন শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, নাগরিকসহ নানা ধরনের সংগঠন। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে তিন দিনব্যাপী রোকেয়া মেলা শুরু হয়েছে। নানা রকমের স্টলে শিশুদের খেলনা, হস্তশিল্পসহ বৈচিত্র্যময় দেশি পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। তিন দিনব্যাপী চলবে নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন।
১ / ১১
২ / ১১
৩ / ১১
৪ / ১১
৫ / ১১
৬ / ১১
৭ / ১১
৮ / ১১
৯ / ১১
১০ / ১১
১১ / ১১