রংপুরে বেগম রোকেয়ার জন্মভিটায় নানা আয়োজন

বেগম রোকেয়ার ১৪৫তম জন্মবার্ষিকী ও ৯৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রংপুরের মিঠাপুকুরের পায়রাবন্দে তাঁর জন্মভিটায় নানা আয়োজন শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, নাগরিকসহ নানা ধরনের সংগঠন। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে তিন দিনব্যাপী রোকেয়া মেলা শুরু হয়েছে। নানা রকমের স্টলে শিশুদের খেলনা, হস্তশিল্পসহ বৈচিত্র্যময় দেশি পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। তিন দিনব্যাপী চলবে নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন।

মঈনুল ইসলাম
রংপুর
১ / ১১
বেগম রোকেয়া স্মৃতি কমপ্লেক্সে রোকেয়ার ভাস্কর্যটি নজর কাড়ে অনেকের।
২ / ১১
জন্মভিটার শেষ চিহ্ন।
৩ / ১১
সকাল থেকে দলে দলে দর্শনার্থীরা আসছেন বেগম রোকেয়ার পায়রাবন্দে।
৪ / ১১
বেলুন উড়িয়ে তিন দিনব্যাপী নানা আয়োজনের উদ্বোধন করেন অতিথিরা।
৫ / ১১
ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে কিশোরীদের একটি সংগঠন।
৬ / ১১
বেগম রোকেয়ার লেখা বই বিক্রি করতে বসেছেন স্থানীয় রোকেয়া অনুরাগী রফিকুল ইসলাম।
৭ / ১১
বসেছে বিনা মূল্যের চিকিৎসা ক্যাম্প।
৮ / ১১
একটি শিশু খেলনা দেখছে।
৯ / ১১
হাতে তৈরি ওয়ালমেটের পসরা সাজিয়ে বসেছেন এক ব্যবসায়ী।
১০ / ১১
হস্তশিল্পের স্টল দিয়েছেন স্থানীয় নারী উদ্যোক্তা আছিরণ বেগম।
১১ / ১১
তিন দিনব্যাপী রোকেয়া মেলায় আগত শিক্ষার্থী ও দর্শকেরা।
