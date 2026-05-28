বাংলাদেশ

জাতীয় মসজিদে ও ঈদগাহে ঈদের জামাত

পবিত্র ঈদুল আজহায় সকাল সাতটায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ঈদের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহে অনুষ্ঠিত হয় দেশের প্রধান ঈদের জামাত। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে অংশ নেন। নামাজ শেষে মোনাজাতে দেশ, জাতি ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও কল্যাণ কামনা করা হয়। ঈদের আনন্দ, নিরাপত্তা আর ধর্মীয় আবহে সকাল থেকেই জাতীয় ঈদগাহ এলাকা হয়ে ওঠে উৎসবমুখর।

প্রথম আলো ডেস্ক
১ / ১২
সকাল সাড়ে ছয়টা থেকেই বায়তুল মোকাররম মসজিদে প্রবেশ করছেন মুসল্লিরা
২ / ১২
সকাল সাতটায় জাতীয় মসজিদে ঈদের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হয়
৩ / ১২
নামাজ শেষে কোলাকুলি করে ছোট–বড় সবাই
৪ / ১২
জাতীয় ঈদগাহে অনুষ্ঠিত প্রধান ঈদের জামাতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন
৫ / ১২
জাতীয় ঈদগাহে পবিত্র ঈদুল আজহার প্রধান জামাতে অংশ নিয়েছেন মুসল্লিরা
৬ / ১২
নামাজ শেষে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করেন সবাই
৭ / ১২
ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে জাতীয় ঈদগাহে দেখা যায় সব বয়সী মানুষের উপস্থিতি
৮ / ১২
নামাজ শেষে দুই শিশুর কোলাকুলি
৯ / ১২
ঈদগাহ প্রাঙ্গণে বেলুনেও ছিল শিশুদের আগ্রহ
১০ / ১২
ঈদগাহের সামনের সড়কে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল একটি গরুকে। কোরবানির হাটে গরুটি বিক্রি হয়নি
১১ / ১২
কৃত্রিম ফোয়ারার সামনে সেলফি তুলছে শিশুটি
১২ / ১২
ঈদের নামাজ শেষে দুই শিশুর কোলাকুলি
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন