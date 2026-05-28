জাতীয় মসজিদে ও ঈদগাহে ঈদের জামাত

জাতীয় মসজিদে ও ঈদগাহে ঈদের জামাত
পবিত্র ঈদুল আজহায় সকাল সাতটায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ঈদের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহে অনুষ্ঠিত হয় দেশের প্রধান ঈদের জামাত। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে অংশ নেন। নামাজ শেষে মোনাজাতে দেশ, জাতি ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও কল্যাণ কামনা করা হয়। ঈদের আনন্দ, নিরাপত্তা আর ধর্মীয় আবহে সকাল থেকেই জাতীয় ঈদগাহ এলাকা হয়ে ওঠে উৎসবমুখর।
১ / ১২
২ / ১২
৩ / ১২
৪ / ১২
৫ / ১২
৬ / ১২
৭ / ১২
৮ / ১২
৯ / ১২
১০ / ১২
১১ / ১২
১২ / ১২