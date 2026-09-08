বাংলাদেশ

আমার দেশ, আমার বন—পরিচ্ছন্ন রাখি সুন্দরবন

সুন্দরবন শুধু বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন নয়, এটি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ও জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়স্থল। প্রতিবছর দেশ-বিদেশের অসংখ্য পর্যটক সুন্দরবনের সৌন্দর্য দেখতে আসেন। তাঁদের ফেলে যাওয়া প্লাস্টিক, কাচের বোতলসহ অপচনশীল বর্জ্যে দূষিত হচ্ছে বন ও সৈকত। সুন্দরবনকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এবার পর্যটনকেন্দ্রগুলোয় বর্জ্য অপসারণ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে। ‘আমার দেশ, আমার বন—পরিচ্ছন্ন রাখি সুন্দরবন’ স্লোগান সামনে রেখে ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব সুন্দরবনের উদ্যোগে কটকা ও জামতলা পর্যটনকেন্দ্রে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ করে ফিরিয়ে আনা হয়।

সাদ্দাম হোসেন
খুলনা
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সুন্দরবনের কটকা পর্যটনকেন্দ্রের সৈকতে পড়ে থাকা প্লাস্টিকের সামগ্রী, কাচের বোতলসহ বিভিন্ন ধরনের অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ করছেন পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা
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কটকা পর্যটনকেন্দ্রের সৈকত থেকে সংগ্রহ করা অপচনশীল বর্জ্য নিয়ে ফিরছেন অভিযানে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা
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কটকা পর্যটনকেন্দ্রে বর্জ্য সংগ্রহের সময় মাছ ধরার বিষের বোতলের মতো দেখতে একটি বোতল পাওয়া যায়। এ ধরনের বোতল সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ
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সুন্দরবনের কটকা পর্যটনকেন্দ্রের সৈকতে পড়ে থাকা বর্জ্য সংগ্রহ করে এক জায়গায় নেওয়া হচ্ছে
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কটকা থেকে জামতলা পর্যটনকেন্দ্রের সি বিচে যাওয়ার পথে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিচ্ছন্ন রাখতে চলছে বর্জ্য অপসারণের কাজ
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জামতলা সি বিচের কাছেই নির্বিঘ্নে বিচরণ করছে হরিণের দল। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের অন্যতম আকর্ষণ এই হরিণ
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জামতলা সি বিচে পড়ে থাকা প্লাস্টিক ও অন্যান্য অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ করছেন পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা
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গোধূলির আলোয় জামতলা সি বিচ। দিনভর অভিযান শেষে সংগ্রহ করা অপচনশীল বর্জ্য নিয়ে ফিরছেন পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা
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তিন দিনব্যাপী পরিষ্কার অভিযানে অংশগ্রহণকারীরা
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