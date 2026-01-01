শীতের শাক
শীতের আগমনে কাট্টলী সাগরপাড়ের মাঠগুলো সবুজে ছেয়ে যায়। এই সময়ে স্থানীয় কৃষকেরা ব্যাপকভাবে শাক ও সবজি চাষ করেন। বিশেষ করে লালশাক, পালংশাক, কলমিশাক, কুমড়াশাক, পুঁইশাকসহ নানা ধরনের শাকের চাষ বেশি চোখে পড়ে। ভোর থেকেই মাঠে নেমে পড়েন কৃষকেরা। জমির পরিচর্যা, শাক সংগ্রহ ও বাজারজাত করার প্রস্তুতিতে সকাল থেকে বিকেলের সূর্য ডোবার আগপর্যন্ত ব্যস্ত থাকেন তাঁরা। এসব শাক স্থানীয় বাজারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নগরবাসীর দৈনন্দিন সবজির জোগানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
