শীতের শাক

শীতের আগমনে কাট্টলী সাগরপাড়ের মাঠগুলো সবুজে ছেয়ে যায়। এই সময়ে স্থানীয় কৃষকেরা ব্যাপকভাবে শাক ও সবজি চাষ করেন। বিশেষ করে লালশাক, পালংশাক, কলমিশাক, কুমড়াশাক, পুঁইশাকসহ নানা ধরনের শাকের চাষ বেশি চোখে পড়ে। ভোর থেকেই মাঠে নেমে পড়েন কৃষকেরা। জমির পরিচর্যা, শাক সংগ্রহ ও বাজারজাত করার প্রস্তুতিতে সকাল থেকে বিকেলের সূর্য ডোবার আগপর্যন্ত ব্যস্ত থাকেন তাঁরা। এসব শাক স্থানীয় বাজারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নগরবাসীর দৈনন্দিন সবজির জোগানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জুয়েল শীল
চট্টগ্রাম
মাঠ থেকে শাক তোলা হচ্ছে।
লাল-সবুজে ভরে উঠেছে মাঠ।
বিক্রির জন্য শাকের আঁটি বাঁধা হচ্ছে।
চাষ করার জন্য মাঠ প্রস্তুত করা হচ্ছে।
মাথায় করে শাক নিয়ে যাচ্ছেন কৃষকেরা।
পালংশাক তোলা হচ্ছে।
ট্রাক্টর সারাইয়ের কাজ করছেন এক কৃষক।
মাঠ থেকে শাক তোলার পর পানিতে ধোয়া হচ্ছে।
বিক্রির জন্য ভ্যানে তোলা হচ্ছে শাক।
