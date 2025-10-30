বাংলাদেশ

নতুন রূপে শতবর্ষী স্টিমার পি এস মাহসুদ

শতবর্ষী স্টিমার পি এস মাহসুদ নতুন চেহারা নিয়ে ফিরছে নদীপথে। আগামী ১৫ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে চলাচল শুরু করবে এই ঐতিহাসিক জলযান। স্টিমার পি এস মাহসুদের কাঠামো ও ঐতিহাসিক নকশা অক্ষুণ্ন রেখে ইঞ্জিন, নিরাপত্তা ও অগ্নিনিরাপত্তাব্যবস্থা নতুন করে সাজানো হয়েছে। এখন এতে আছে ডিজিটাল নেভিগেশন-ব্যবস্থা, আধুনিক কেবিন, পর্যটকবান্ধব ডেক এবং আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা সরঞ্জাম। ঢাকার সদরঘাট থেকে প্রতি শুক্রবার সকালে ছেড়ে যাবে বরিশালের উদ্দেশে। পরদিন শনিবার আবার ফিরবে ঢাকায়। যাত্রাপথে পর্যটকেরা উপভোগ করবেন দক্ষিণাঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

দীপু মালাকার
ঢাকা
কাঠামো ও ঐতিহাসিক নকশা অক্ষুণ্ন রেখে নতুন করে সাজানো হয়েছে স্টিমার পি এস মাহসুদ
স্টিমারের ভেতরের অবকাঠামো সংস্কারের কাজ করছেন এক কর্মী
স্টিমার পি এস মাহসুদের প্রথম শ্রেণির একটি কামরা
স্টিমারটির সামনের ডেক, নৌকার সম্মুখভাগের মতো খোলামেলা
পি এস মাহসুদ ১৯২৮ সালে কলকাতার গার্ডেন রিচ ওয়ার্কশপে নির্মিত
স্টিমারে প্রথম শ্রেণির খাবারের স্থান
কাঠ আর লোহার অবকাঠামোর জৌলুশ
ডেকের ছাদে শেষ মুহূর্তের সারাইয়ের কাজে ব্যস্ত কর্মীরা
স্টিমার চালকের কক্ষ
স্টিমারের ছাদে হাঁটার সরু পথ
ইঞ্জিন রুমে কাজ করছেন এক কর্মী
বাঙালির নদীপথে চলাচলের ঐতিহ্যের স্মারক স্টিমার পি এস মাহসুদ
