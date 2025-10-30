নতুন রূপে শতবর্ষী স্টিমার পি এস মাহসুদ
শতবর্ষী স্টিমার পি এস মাহসুদ নতুন চেহারা নিয়ে ফিরছে নদীপথে। আগামী ১৫ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে চলাচল শুরু করবে এই ঐতিহাসিক জলযান। স্টিমার পি এস মাহসুদের কাঠামো ও ঐতিহাসিক নকশা অক্ষুণ্ন রেখে ইঞ্জিন, নিরাপত্তা ও অগ্নিনিরাপত্তাব্যবস্থা নতুন করে সাজানো হয়েছে। এখন এতে আছে ডিজিটাল নেভিগেশন-ব্যবস্থা, আধুনিক কেবিন, পর্যটকবান্ধব ডেক এবং আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা সরঞ্জাম। ঢাকার সদরঘাট থেকে প্রতি শুক্রবার সকালে ছেড়ে যাবে বরিশালের উদ্দেশে। পরদিন শনিবার আবার ফিরবে ঢাকায়। যাত্রাপথে পর্যটকেরা উপভোগ করবেন দক্ষিণাঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।
