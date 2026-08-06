বৃষ্টি–জলাবদ্ধতায় দুর্ভোগে রাজধানীবাসী

বৃষ্টি–জলাবদ্ধতায় দুর্ভোগে রাজধানীবাসী
ভারী বর্ষণে বৃহস্পতিবার রাজধানীর নিউমার্কেট, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) আবাসিক এলাকা, ঢাকেশ্বরী সড়কসহ বিভিন্ন এলাকায় তীব্র জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। বৃষ্টির কারণে কোথাও মানুষ মেট্রোরেলের নিচে আশ্রয় নেন, আবার কোথাও পথচারীদের কোমরপানি মাড়িয়ে চলতে হয়। জলমগ্ন সড়কে যানবাহন বিকল হয়ে যেমন চরম ভোগান্তি তৈরি হয়, তেমনি স্থবির হয়ে পড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য। তবে এই দুর্ভোগের মাঝেও থেমে নেই ঢাকা। জীবিকার তাগিদে কাজে বের হয়েছেন শ্রমজীবী মানুষ।
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