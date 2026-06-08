রংপুরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের বিভাগীয় পর্যায়ের মেলা

রংপুরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের বিভাগীয় পর্যায়ের মেলা
শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানচর্চায় সম্পৃক্ত করে বিজ্ঞানমনস্ক, উদ্ভাবনধর্মী ও প্রযুক্তিবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রংপুর নগরের জেলা পরিষদ কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজন করা হয়েছে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের বিভাগীয় পর্যায়ের মেলা। রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের আয়োজনে তিন দিনব্যাপী জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে থাকছে বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও কুইজ প্রতিযোগিতা। বিভাগের ৮ জেলা থেকে আসা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ৪০টি স্টলে এতে অংশ নিচ্ছে।
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