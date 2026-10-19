মহা অষ্টমীতে কুমারীপূজা ও দুর্গার আরাধনা
শারদীয় দুর্গাপূজার মহা অষ্টমী তিথিতে দেশের বিভিন্ন মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছে কুমারীপূজা ও দেবী দুর্গার আরাধনা। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, কুমারী শিশুর মধ্যে দেবীশক্তির প্রকাশকে শ্রদ্ধা জানাতে এ পূজার আয়োজন করা হয়। পূজামণ্ডপে ভক্তদের অঞ্জলি, মন্ত্রোচ্চারণ ও নানা আনুষ্ঠানিকতায় মুখর হয়ে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গণ। কোথাও কুমারীকে দেবী দুর্গার প্রতীক হিসেবে পূজা করছেন ভক্তরা, কোথাও চলছে সন্ধিপূজার প্রস্তুতি। মহা অষ্টমীর পূজা ঘিরে ভক্তদের মধ্যে বিরাজ করছে উৎসবমুখর পরিবেশ।
১ / ৯
২ / ৯
৩ / ৯
৪ / ৯
৫ / ৯
৬ / ৯
৭ / ৯
৮ / ৯
৯ / ৯