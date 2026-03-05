ঈদযাত্রার আগে লক্কড়ঝক্কড় বাসে নতুন রং

ঈদযাত্রার আগে লক্কড়ঝক্কড় বাসে নতুন রং
ঈদ সামনে এলেই সড়কে বাড়ে যাত্রীর চাপ। সেই চাপ সামাল দিতে চট্টগ্রামে পুরোনো ও পড়ে থাকা বাসগুলোকে নতুন করে প্রস্তুত করা হচ্ছে। নগরের বহদ্দারহাট বাস টার্মিনাল এলাকার বিভিন্ন গ্যারেজে চলছে রং, ওয়েল্ডিং আর হালকা মেরামতের কাজ। কোথাও বাসের গায়ে নতুন রং, কোথাও ভাঙা অংশ জোড়া লাগানো—সব মিলিয়ে দিনভর ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিকেরা। বাহ্যিক চাকচিক্য এনে এসব বাসকে আবারও ঈদযাত্রার সড়কে ফেরানোর প্রস্তুতি চলছে। এ নিয়েই এই ছবির গল্প।
