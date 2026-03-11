পেঁয়াজবীজের মাঠে হাতে পরাগায়ন

পেঁয়াজবীজের মাঠে হাতে পরাগায়ন
যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই শুধু সাদা ফুলের সমারোহ। ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার অম্বিকাপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন মাঠজুড়ে পেঁয়াজের সাদা ফুল। পেঁয়াজবীজের সাদা ফুলের সৌন্দর্য দেখতে প্রতিদিনই দর্শনার্থীরা আসছেন মাঠগুলোতে। তুলছেন সেলফি।
ফরিদপুরে এবার পেঁয়াজবীজের বাম্পার ফলন হয়েছে। এই বীজকে এ অঞ্চলের মানুষ বলে ‘কালো সোনা’। সেই বীজ উৎপাদনে খেত পরিচর্যায় এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষিরা। চলতি মৌসুমে অন্তত ৫০০ কোটি টাকা বাণিজ্যের আশা ফরিদপুর কৃষি বিভাগের। কৃষি বিভাগ জানায়, দেশের চাহিদার অর্ধেক বীজ উৎপাদিত হয়ে থাকে ফরিদপুরে। জেলায় এ বছর পেঁয়াজবীজের আবাদ হয়েছে ১ হাজার ৮৬৫ হেক্টর জমিতে।
ছোট শিশুর মতো যত্ন করতে হয় এই বীজের। নভেম্বর-ডিসেম্বরে আবাদ শুরু হয়ে ফলন ওঠে এপ্রিল-মেতে। এরপর এক বছর বীজ সংরক্ষণ করে পরবর্তী বছরে করা হয় আবাদ ও বিক্রি। তবে চলতি মৌসুমে মৌমাছি না থাকায় হাত দিয়েই পরাগায়ন করতে হচ্ছে কিষান-কিষানিদের।