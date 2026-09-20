রোমাঞ্চকর পথে জামতলা সৈকত
প্রায় তিন কিলোমিটারের বুনো পথ হেঁটে তবেই পৌঁছানো যায় জামতলা সি বিচে। যাতায়াতে মোট ছয় কিলোমিটারের এই পদযাত্রা কেবল একটি গন্তব্যে পৌঁছানোর পথ নয়, এটি সুন্দরবনের হৃৎস্পন্দনকে কাছ থেকে অনুভব করার এক অনন্য অভিজ্ঞতা। ঘন টাইগার ফার্নের ঝোপের মধ্য দিয়ে তৈরি করা নির্দেশিত কাঠের ও কাঁচা পথ ধরে হাঁটার সময় প্রতি পদে তাড়া করে এক অজানা রোমাঞ্চ—হয়তো এই ঝোপের ওপাশেই দাঁড়িয়ে আছে বনের রাজা বেঙ্গল টাইগার! রোমাঞ্চকর সেই হাঁটাপথের নানা মুহূর্ত নিয়ে ছবির এই গল্প।
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